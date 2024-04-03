В Кремле отреагировали на угрозы Киева атаковать Крымский мост летом Песков: террористическая политика Киева требует повышенной мобилизованности

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Продолжающаяся террористическая активность Украины требует повышенной мобилизованности и принятия дополнительных мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это выполняется. Так он прокомментировал сообщения о планирующихся Киевом новых атаках на Крымский мост.

В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что и делается, — сказал Песков.

Ранее Guardian сообщила, что Главное управление разведки Минобороны Украины собирается вновь атаковать Крымский мост. Отмечается, что попытку украинская сторона может предпринять в первой половине текущего года. В газете считают, что атака может проводиться с помощью дронов и у ГУР есть «большая часть средств для осуществления этой цели».

Тем временем ВСУ обстреляли село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадала часть жилых домов. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, заключил он.