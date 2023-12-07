В Кремле высказались об убийстве Кивы Песков переадресовал СК вопрос об убийстве экс-депутата Рады Кивы

Фото: Стрингер/РИА Новости

Илья Кива

Все пояснения касательно расследования убийства бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы должен давать Следственный комитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, любую информацию об этом будут предоставлять только компетентные органы.

Это вопрос для наших правоохранителей. Они занимаются следствием, и любую информацию на этот счет будут предоставлять только они, — сказал Песков.

Тело Кивы обнаружили на территории парковой зоны отеля в деревне Супонево в подмосковном городском округе Одинцово 6 декабря. Бывший депутат Рады был застрелен. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве.

Ряд украинских СМИ сообщали со ссылкой на источники, что убийство Кивы было организовано Службой безопасности Украины. Вскоре после появления сообщения о смерти экс-депутата его гибель подтвердили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал убийство Кивы актом государственного терроризма. Парламентарий заявил, что международное сообщество должно осудить это деяние.

Журналисты сообщали, что один из постояльцев отеля, недалеко от которого был застрелен Кива, мог информировать убийцу о передвижениях политика. Предположительно, после убийства информатор остался на территории отеля, чтобы не привлекать внимание полицейских.