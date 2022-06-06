В Кремле отреагировали на требование признать Ельцин Центр иноагентом Песков заявил, что признание Ельцин Центра иноагентом возможно только по критериям закона

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на требование признать Ельцин Центр иноагентом, заявив, что в этом вопросе следует строго следовать российскому законодательству, передает ТАСС. С предложением выступил кинорежиссер Никита Михалков, который считает, что организация вредит стране.

Есть в законе определенные критерии иноагента, и Минюст, собственно говоря, руководствуется этими критериями, которые четко закреплены в законе, — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера также признал, что в деятельности учреждения были эпизоды, которые вызвали «широкие споры, широкие дискуссии в общественности».

По мнению зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, необходимо ужесточить законодательство в отнoшении иноагентов, экстремистов и террористов. Он подчеркнул, что в Госдуму уже внесен законопроект, который обеспечит жесткий кoнтроль над иностранными агентами.