В Кремле отреагировали на сведения о прекращении боевых действий в Карабахе Песков не обладает данными о прекращении огня в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не может прокомментировать информацию о прекращении огня в Карабахе при посредничестве российских миротворцев с 13:00 (12:00 мск) 20 сентября. По его словам, в регионе постоянно проводятся контакты, поэтому точно подтвердить какие-либо данные пока что сложно, передает ТАСС.

Я пока деталями не владею, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. Там постоянно осуществляются контакты, поэтому не могу точно это подтвердить, — заявил Песков.

Ранее стало известно, что была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в регионе.

Ранее Песков заявил, что Россия не принимает упреки Армении по Карабаху в свой адрес. По его словам, все обвинения Еревана являются беспочвенными. Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что контакты с армянской стороной продолжаются. Ереван остается близким союзником России, добавил он.

Песков также отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян признал границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, поэтому де-юре Баку ведет военные действия на своей территории.