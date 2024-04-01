В Кремле отреагировали на сообщения о создании нового ведомства по миграции Песков: решений о создании нового миграционного ведомства в России нет

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Никаких решений о создании в России нового миграционного ведомства нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. В ответ на просьбу прокомментировать появившиеся по этому поводу сообщения, он подчеркнул, что официально такие инициативы никем не озвучивались.

Мне неизвестно о том, чтобы здесь принимались какие-то решения. И, как вы знаете, никем они официально не озвучивались, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана фиксирует сильный отток трудовых мигрантов из России. Это произошло после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Граждане не столько испытывают притеснения, сколько просто боятся, сообщила заместитель главы ведомства Шахноза Нодири.

Депутат Госдумы Алексей Говырин считает, что в России необходимо возобновить всесторонние проверки работодателей, а также бороться с крышеванием «резиновых квартир» для мигрантов. По его словам, иначе миграционная проблема не будет решена, а иностранные граждане продолжат жить в РФ без регистрации.

Так как уроженцы Таджикистана едут в Россию из-за социально-экономической необеспеченности, нуждающихся в средствах легко вербуют террористические организации, рассказала директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Она напомнила, что у подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» была финансовая мотивация.