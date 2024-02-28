В Кремле отреагировали на сообщения о слежке за Путиным Песков: спецслужбы России делают все для обеспечения безопасности Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

В Кремле не знакомы с публикацией издания Wired о попытках спецслужб США следить за президентом России Владимиром Путиным через телефоны его ближайшего окружения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, спецслужбы РФ делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность главы государства.

Нам неизвестно, что именно таким образом [пытались следить]. Я не знаю, на чем основывается эта информация. Мы не знаем о компаниях, которые там упомянуты. <...> Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства, — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что смартфоны с любой операционной системой прозрачны для слежки и наблюдения. По мнению Пескова, все, кто пользуется телефонами, должны отчетливо это понимать и отдавать себе отчет.

Ранее сообщалось, что американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижения Путина. Отмечалось, что компания разработала технологию под названием Locomotive для отслеживания телефонов с использованием коммерческих данных. Сотрудники фирмы из США наблюдали за смартфонами сотрудников службы безопасности Путина, его политических советников, водителей и другого персонала.