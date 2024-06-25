В Кремле отреагировали на сообщения о «сбитом» американском беспилотнике Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы сбитом беспилотнике ВС США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что над Черноморской акваторией был сбит беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил США. Так он ответил на вопрос журналистов, известно ли об этом в Кремле и будет ли какая-то реакция с его стороны, передает РИА Новости.

Я, честно говоря, не располагаю такой информацией, — сказал Песков.

Ранее Telegram-канал Fighterbomber сообщал, что американский беспилотник Global Hawk был вынужден покинуть акваторию Черного моря 24 июня. По словам автора канала, в регионе наблюдалась повышенная турбулентность и теперь остается выяснить, было ли это разовой акцией или проблемы у американских дронов будут на постоянной основе. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

До этого сообщалось, что проводивший разведку над Крымом MQ-4C ВМС США с позывным BLKCAT6 перед посадкой на Сицилии подал аварийный сигнал. 14 июня дрон провел разведывательный полет над Черным морем около полуострова. Затем БПЛА вернулся на базу НАТО Сигонелла, расположенную на Сицилии.

Позже к патрулированию акватории Черного моря приступил американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE15. Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что такого рода активность в регионе наблюдается уже несколько дней, причем дроны отключают транспондеры, подлетая к Крыму.