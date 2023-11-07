В Кремле отреагировали на сообщения о повреждении кабеля связи «Балтика» Песков: Кремль не обладает сведениями о повреждении кабеля в Финском заливе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль не располагает информацией о повреждении телекоммуникационного кабеля «Балтика», соединяющего Санкт-Петербург и Калининградскую область, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Власти Финляндии ранее сообщали, что российское судно приступило к ремонту кабеля.

Мы не обладаем информацией на этот счет, — заявил Песков.

В «Ростелекоме» сообщили, что повреждение кабеля не повлияло на работу инфраструктуры связи. В компании-операторе также указали, что поломка не отразилась на оказании услуг пользователям.

Ранее финское издание Yle сообщило о повреждении кабеля «Балтика», пролегающего в экономической зоне Финляндии на дне Финского залива. По данным СМИ, российское судно «Спасатель Карев» уже приступило к ремонтным работам. Предположительно, кабель был поврежден в один день с утечкой на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией. «Ростелеком» уведомил Хельсинки о поломке кабеля связи 12 октября, к ремонту приступили 6 ноября.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что утверждения о возможной причастности Москвы к подрыву газопровода Balticconnector — «чушь собачья». По словам главы государства, подобные заявления рассчитаны на то, чтобы отвлечь внимание от теракта, совершенного странами Запада на «Северных потоках» в сентябре 2022 года.