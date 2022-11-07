Песков прокомментировал статью о переговорах США с Киевом Песков не знает, правдива ли статья о переговорах США с Киевом о диалоге с Россией

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью о переговорах Соединенных Штатов с Киевом для побуждения к диалогу с Россией, заявил, что не знает, так ли это. Представитель Кремля подчеркнул, что есть и правдивые сообщения, но больше всего спекуляций, передает РИА Новости.

Мы не знаем, так это или не так, потому что еще раз повторяю, есть и правдивые сообщения, но больше всего сообщений, которые являются абсолютной спекуляцией или чистой ложью. Потому мы не имеем возможности комментировать, не будучи уверенными в том, что это соответствует действительности, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также не стал комментировать материал газеты The Wall Street Journal о том, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым по безопасности в связи с ситуацией на Украине

Ранее Wall Street Journal сообщала, что западные страны в частном порядке обсуждают возможные условия мира между Россией и Украиной, однако избегают заявлений, которые могут поставить Украину в определенные «рамки». По мнению собеседников издания, раскол в ЕС станет решающим фактором для начала переговорного процесса между РФ и Украиной.