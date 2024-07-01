В Кремле отреагировали на сообщения о концентрации ВСУ у Белоруссии Песков: концентрация ВСУ у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Концентрация украинских сил на границе с Белоруссией — проблема не только Минска, но и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что между странами налажены особые форматы диалога по линии всех необходимых ведомств, а также спецслужб, передает ТАСС.

Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры, — сказал представитель Кремля.

Ранее начальник Генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что на границе с Украиной сложилась очень непростая обстановка. При этом он говорил, что явных провокаций не было замечено. По его словам, резонансных ситуаций не фиксировалось благодаря здравому смыслу, однако пограничники «держат руку на пульсе», уточнило Минобороны страны.

Также Муравейко предупредил, что Белоруссия готова задействовать нестратегическое ядерное оружие, если появится угроза безопасности, независимости или суверенитету страны. Он подчеркнул, что Вооруженные силы РБ обучены обращению с таким видом оружия.

До этого сообщалось, что Белоруссия выводит дополнительные силы противовоздушной обороны к границе с Украиной для ее прикрытия. Такое решение принято в ответ на возросшую активность украинских беспилотников.