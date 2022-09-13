В Кремле отреагировали на сообщения из Украины о задержании учителей Песков заявил, что по поступающей из Харьковской области информации там много карательных действий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российских учителей на территории Харьковской области, согласно заявлению Министерства просвещения РФ, нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о задержанных на Украине педагогах, сообщает РИА Новости. Он добавил, что по поступающей информации там действительно много «карательных действий».

Предлагаем ориентироваться на заявление (министра просвещения Сергея - NEWS.ru) Кравцова. Что касается жителей Харьковской области, то действительно, по поступающей информации сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки. Людей пытаются, над людьми издеваются. Это, конечно, возмутительно. СВО будет продолжаться, — заявил Песков.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук накануне заявила, что в Харьковской области задержали российских и украинских учителей, преподававших по программе РФ. По ее словам, им грозит тюремный срок.

В пресс-службе Министерства просвещения РФ также подтвердили, что заявления о задержании российских учителей в Харьковской области не соответствуют действительности. По данным министерства, все они находятся там, где ситуацию контролируют российские военные и военные Донецкой и Луганской народных республик.