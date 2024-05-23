В Кремле отреагировали на слова Зеленского об успехах ВСУ Песков заявил, что СВО продолжается на фоне заявлений Зеленского об успехах ВСУ

Фото: МО РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что специальная военная операция продолжается. Так представитель Кремля отреагировал на заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что ВСУ смогли остановить наступление ВС РФ в Харьковской области. По его словам, российские военные «делают свое дело».

Они знают, как его делать. Любые вооружения, которыми накачивают киевский режим, принципиально не могут изменить ход специальной военной операции, — подчеркнул Песков.

В Госдуме ранее назвали возможную замену президенту Украины. Первый зампред комитета по культуре Александр Шолохов прокомментировал конец официального срока Владимира Зеленского. По его словам, сейчас неважно, кто его может заменить. Шолохов отметил, что «лицо марионетки не имеет значения».

Политик допустил, это может быть Кличко или кто угодно. Весь украинский народ, добавил депутат, «попрятался» после вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине. Поэтому, считает парламентарий, в этой ситуации никаких объединенных скоординированных действий ожидать не приходится.