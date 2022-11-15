В Кремле отреагировали на слова Зеленского о том, что «Минска-3» не будет Песков: слова Зеленского о невозможности «Минска-3» говорят о нежелании Украины вести переговоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности заключения новых Минских соглашений говорит о нежелании Киева садиться за стол переговоров, заявил в беседе с РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее российские официальные лица неоднократно предлагали украинской стороне перейти к диалогу.

Абсолютно подтверждают, — ответил Песков журналисту на вопрос, подтверждают ли слова Зеленского позицию не вести переговоры с Россией.

Ранее в ходе видеообращения на саммите G20 Зеленский заявил, что Украине необходимы новые и эффективные гарантии безопасности, возвращение к минским договоренностям исключено. Кроме этого, по словам Зеленского, Россия должна немедленно вывести войска с территории Украины, а странам мира необходимо согласовать «потолок цен» на российские энергетические ресурсы.

Ранее украинский президент заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский также высказался за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

До этого замглавы МИД России Александр Глушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требование вывести войска. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Киевом, но переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».