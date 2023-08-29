В Кремле отреагировали на слова папы римского о великой России Песков: Кремль приветствует слова папы римского о наследии великой России

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Папа римский Франциск

Кремль приветствует слова папы римского Франциска о наследии великой России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на слова понтифика на Всероссийской встрече католической молодежи, назвавшего россиян наследниками великой империи. Представитель Кремля отметил, что Франциск хорошо знает российскую историю, которая имеет глубокие корни, передает ТАСС.

Понтифик знает российскую историю, и это очень хорошо. Она действительно глубока, имеет глубокие корни, — сказал представитель президента.

25 августа папа римский выступил на встрече католической молодежи по видеосвязи. Перед благословением он призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Слова понтифика о великой России вызвали неодобрение у украинских властей и ее жителей. Представитель МИД Украины Олег Николенко в резкой манере назвал заявление папы римского «империалистической пропагандой». Пользователи Twitter (X) с Украины и стран Балтии заявили, что глава Римско-католической церкви призвал россиян быть «имперцами», и обвинили Ватикан в сотрудничестве с фашистами, «как во времена Гитлера».