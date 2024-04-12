В Кремле отреагировали на слова главы МВД Эстонии об РПЦ Песков: слова главы МВД Эстонии о Московском патриархате нельзя отнести к умным

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Идею главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса признать Московский патриархат террористической организацией нельзя отнести к разряду самых умных, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, думать о таких высказываниях не стоит, передают «Известия».

Вы знаете, мы не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что Ляэнеметс планирует предложить парламенту страны (рийгикогу) признать террористической организацией Московский патриархат. В таком случае деятельность РПЦ в стране может быть запрещена по решению суда. Министр считает, что это не повлияет на прихожан и храмы не будут закрыты, но будут разорваны «связи с Москвой».

Комментируя это заявление, представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у эстонского министра есть «все признаки душевного нездоровья». Она также задалась вопросом, как папа римский будет общаться с «террористами».

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сказал, что слова Ляэнеметса являются театром абсурда. Он добавил, что именно Церковь и вера должны строить мосты между народами в самые сложные времена, тогда как политики уничтожают эти мосты.