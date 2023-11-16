В Кремле отреагировали на слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине Песков: Россия дорожит уважительными отношениями Путина и Си Цзиньпина

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Джо Байден

Россия дорожит уважительными отношениями между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом слова американского лидера Джо Байдена, назвавшего китайского коллегу «диктатором», пресс-секретарь президента РФ комментировать отказался, передает ТАСС.

Я не стал бы комментировать подобные заявления [Джо Байдена], для нас главное — это настоящая дружба, взаимоуважительное отношение, которое есть между лидерами Китая и РФ. Мы дорожим этим, — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Кремлю неизвестен предмет обсуждений Си Цзиньпина и Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. По его словам, Москва ждет дополнительной информации.

Ранее Байден в очередной раз назвал китайского коллегу диктатором, отметив, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей». Это произошло спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС. Высказывание в адрес китайского лидера хозяин Белого дома сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с ним.

В свою очередь официальный представитель МИД Китая Мао Нин назвал слова американского лидера крайне безответственными. По его словам, Пекин выступает против политических манипуляций.