В Кремле отреагировали на ситуацию в Косово Песков: Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косово

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Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косово, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он также отметил, что неверно искать деструктивное влияние России на Сербию. По словам Пескова, Россия очень внимательно следит за тем, что происходит и как обеспечиваются права сербов.

Естественно, Сербия — это суверенная страна и искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Сербия — суверенная страна, и, естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И, естественно, реагирует жестко, когда эти права нарушаются, — сказал Песков.

Премьер-министр частично признанного Косово Альбин Курти заявил, что Россия причастна к эскалации конфликта между его республикой и Сербией. Он считает, что действия Москвы связаны с «неудачами» в рамках специальной военной операции на Украине. Курти выразил обеспокоенность, что ситуация может сложиться в пользу российского президента Владимира Путина. Премьер также уточнил, что РФ и Сербия в прошлом году провели 104 совместных военных учения

Ранее посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что «горячая фаза» конфликта Сербии и Косово может начаться с попытки косовского спецназа ликвидировать баррикады, возведенные косовскими сербами. По его словам, в таком случае сербский президент применит вооруженные силы, которые уже стянуты к границе. Также дипломат отметил, что Косово может занять сторону Албании.