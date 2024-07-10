В Кремле отреагировали на ситуацию с Кара-Мурзой Песков о ситуации с Кара-Мурзой: работой с заключенными занимается ФСИН

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Владимир Кара-Мурза

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления адвокатов российского журналиста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) о том, что их уже шестой день не допускают к подзащитному, которого перевели в тюремную больницу. По словам Пескова, Кремль не следит за ситуацией с заключенными, также он напомнил, что работой с ними занимается ФСИН, передает ТАСС.

Мы не имеем возможности наблюдать за этой ситуацией. У нас есть соответствующие ведомства — ФСИН, — которые занимаются работой с заключенными, с осужденными. Это не входит в нашу прерогативу, — сказал Песков.

Также представитель Кремля заявил, что российское руководство в настоящий момент не планирует амнистировать тяжелобольных заключенных. Некоторое время назад такое решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Владимира Кара-Мурзу в конце июля 2023 года приговорили к 25 годам колонии по обвинению в госизмене, распространении фейков о ВС России и участии в нежелательной организации. Журналист не признал свою вину ни по одному из пунктов. В декабре 2023 года стало известно, что Владимира Кара-Мурзу оштрафовали на 50 тысяч рублей из-за непредоставления сведений о деятельности иностранного агента.

В конце прошлого года глава МИД Австралии Пенни Вонг сообщила о введении санкций против 13 россиян, причастных, как утверждается, к уголовному преследованию и отравлению Владимира Кара-Мурзы. В их отношении будут действовать финансовые ограничения и запрет на въезд в страну.