«Нужно оформлять ВНЖ»: Песков о решении Астаны отменить визаран для россиян Песков: в Кремле с пониманием относятся к решению Казахстана ужесточить миграционную политику

В Кремле с пониманием относятся к решению властей Казахстана ужесточить миграционную политику и отменить обнуление пребывания иностранных граждан в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подобные меры были приняты для ведения учета граждан. Он посоветовал оформлять вид на жительство для длительного пребывания в Казахстане, передает ТАСС.

Важно понимать, что там действует везде механизм по получению ВНЖ. Все равно сохраняется возможность для жителей стран ЕАЭС свободно выбирать страну, где жить и работать. Понятно, что там сейчас обрадовалось много людей, которые там находились транзитом или выбрали какую-то конкретную страну как место для проживания и работы. Тоже понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан. Для этого нужно оформлять ВНЖ, — сказал Песков.

С 27 января в Казахстане официально вступили в силу новые правила въезда и пребывания иммигрантов, в том числе для граждан стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующие поправки в законодательство были внесены правительством республики 17 января. Согласно им, граждане других стран, включая россиян, не смогут пересекать границы государства для обновления сроков легального пребывания.

Теперь время нахождения иностранных граждан из ЕАЭС в Казахстане ограничено 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. Для жителей из других стран, у которых безвизовый режим с Казахстаном, лимит пребывания в республике составляет 30 суток.