В Кремле отреагировали на ратификацию Арменией Римского статута Песков: Кремль считает ратификацию Арменией Римского статута некорректным шагом

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Кремль считает ратификацию Арменией Римского статута МУС некорректным шагом с точки зрения двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в кремлевской администрации не хотели бы, чтобы главе государства Владимиру Путину когда-либо пришлось отказаться от визита в Армению.

Сомневаемся и сомневались с самого начала в том, что с точки зрения двусторонних отношений присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда является корректным. По-прежнему считаем, что это — некорректное решение, — сказал Песков.

Россия считает народ Армении братским, но к самому руководству страны у Москвы есть вопросы, добавил представитель Кремля. Он также указал, что присоединение Еревана к Римскому статуту МУС потребует дипломатического решения для России.

3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Оппозиционные фракции «Айастан» и «Честь имею» бойкотировали заседание. Депутат правящей партии «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян отметил, что Еревану известно о позиции Москвы по этому вопросу, но так как Армения является суверенным государством, то будет руководствоваться исключительно своими интересами.