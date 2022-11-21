Песков: убийцы российских военнопленных будут пойманы и наказаны

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Москва сама займется поиском тех, кто расстрелял российских военнопленных на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что виновные будут найдены и наказаны.

Россия будет делать все, что возможно в рамках международных механизмов, чтобы обратить внимание на это преступление и призвать к порядку и к закону тех, кто к нему может быть причастен. Россия будет сама заниматься поисками тех, кто совершил это преступление. Они должны быть найдены и наказаны, — заявил Песков.

Ранее в Telegram-каналах стали распространять видео, на одном из которых, как утверждалось, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.

МИД России, в свою очередь, потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование.