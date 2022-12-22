В Кремле отреагировали на ранение Рогозина в ДНР Песков: в Кремле знают о ранении Рогозина в Донецке

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Дмитрий Рогозин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают о ранении экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Донецке после обстрела со стороны ВСУ, передает ТАСС. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в ходе обстрела. Представитель Кремля подчеркнул, что, несмотря на опасные условия работы, чиновники в регионе продолжат выполнять свои обязанности.

Что касается вот этого случая, где, к сожалению, есть погибшие и раненые, мы, конечно, прежде всего соболезнуем родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения. В любом случае пребывание в некоторых районах ДНР и ЛНР, к сожалению, по-прежнему опасно и несёт большие риски. В том числе риски для жизни. Но это не значит, что эти условия должны мешать чиновникам выполнять свои функции, а людям, которые там по зову сердца, — выполнять их миссии, — сказал Песков.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Экс-глава Роскосмоса был госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По его словам, угрозы для его жизни нет. Рогозин добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.

В результате нападения был также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи. В результате обстрела погибли два человека.

В СК РФ сообщили, что удар по гостинице, предположительно, был нанесен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar. В ведомстве отметили, что в тот день ВСУ также обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые.