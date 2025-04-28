В Кремле объяснили, почему планы по Украине не обсуждаются публично Песков: обсуждение планов по урегулированию на Украине ведется в закрытом режиме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Серьезные обсуждения вопросов по урегулированию конфликта на Украине ведутся исключительно в закрытом режиме, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал многочисленные публикации СМИ о мирном плане президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

Огромное количество публикаций. Но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия и США восстанавливают двусторонние отношения — это уже достижение. По его словам, стороны обсуждают в том числе украинское урегулирование. Он также подчеркнул, что движение в сторону завершения кризиса на Украине продолжается. Для этого важно разблокировать двусторонние отношения с Вашингтоном, добавил представитель Кремля.

До этого Песков заявил, что в графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Однако при необходимости он может быть согласован в кратчайшие сроки, добавил он.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что у президентов России и США есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Отвечая на соответствующий вопрос в интервью американской телекомпании CBS, он назвал Путина и Трампа хозяевами своего графика.