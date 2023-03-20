В Кремле отреагировали на слухи о запрете iPhone чиновникам Песков заявил, что чиновники не пользуются iPhone в служебных целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить ранее распространившуюся информацию о том, что сотрудникам администрации президента до конца марта рекомендовали отказаться от использования iPhone, передает ТАСС. По его словам, смартфоны запрещено использовать в служебных целях, поэтому они и так не используются.

В служебных целях смартфоны понятно, что использовать нельзя — какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон — это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая операционная система [установлена] — «Андроид» или iOS, — сказал Песков.

По его словам, смартфоны не используются для категорированных переговоров. Кроме того, через телефоны не осуществляется пересылка категорированных материалов.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали до конца марта заменить iPhone на смартфоны других марок и работающие на иной оперативной системе. Отмечалось, что похожие рекомендации получат и региональные чиновники внутриполитических блоков.

При этом первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что депутатам не рекомендовали избавиться от iPhone. По его словам, таких предложений никто из парламентариев не вносил.