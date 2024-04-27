В Кремле отреагировали на протесты в Армении против делимитации границы Песков: Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном

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Россия выступает за продолжение контактов между Баку и Ереваном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протесты в Армении против порядка делимитации границы с Азербайджаном. По его словам, которые приводит ТАСС, взаимодействие необходимо для скорейшего выхода на подписание мирного договора.

Мы выступаем за продолжение контактов между Баку и Ереваном, мы считаем, что они необходимы для общей разрядки и для окончательного урегулирования всех спорных вопросов, которые стоят на повестке дня, с тем чтобы скорейшим образом выйти на подписание мирного договора, — сказал Песков.

Армения и Азербайджан 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, предусматривающую передачу Баку приграничных территорий. Позже протестующие в Армении, выступающие против делимитации границы, перекрыли самую длинную автодорогу страны Ереван — Севан.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением договоренность с Азербайджаном о демаркации госграницы. По его словам, Баку и Ереван своими подписями подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и то, что создаются не новые границы, а воспроизводятся де-юре границы на момент распада Советского Союза.