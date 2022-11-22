В Кремле отреагировали на просьбу издать указ о завершении мобилизации Песков: в Кремле не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В администрации президента России не видели письмо фракции «Яблоко» из заксобрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. В пресс-службе партии до этого сообщили, что фракция отправила такой запрос на имя президента РФ Владимира Путина. В «Яблоко» подчеркнули, что высокопоставленные лица страны объявили окончание частичной мобилизации, но никакого нормативного акта издано не было.

Нет. Пока не видели, — сказал Песков, отвечая на вопрос о письме.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

Позже Шойгу сообщил, что 218 тысяч мобилизованных находятся на полигонах, где проходят подготовку, а 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону спецоперации на Украине. Глава ведомства добавил, что 13 тысяч россиян пришли в военкоматы добровольно, не дожидаясь повесток. Он отметил, что средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.