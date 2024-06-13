В Кремле отреагировали на призыв об обязательных поставках оружия Украине Песков: обязательные для стран НАТО поставки оружия Киеву вряд ли что-то изменят

Фото: U.S. Marine Corps photo by Cpl. Austin Fraley

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об обязательных для стран Североатлантического альянса поставках оружия Украине едва ли смогут что-либо изменить, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, некоторые страны — члены Блока выступают против данной инициативы, передает РИА Новости.

Вряд ли это что-то меняет принципиально. Мы знаем, что в Альянсе есть некоторые страны, которые заявляли о своем нежелании принимать участие в этом процессе. Но поставки [оружия] стран — членов НАТО и так регулярно идут на Украину, — отметил представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать развивать сотрудничество с Пхеньяном и у этого решения нет оснований для критики. Он также назвал Северную Корею соседом и другом России. Он подчеркнул, что в Кремле видят потенциал для укрепления отношений с КНДР.

До этого Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе сообщил, что страны НАТО будут обязаны поставлять оружие Украине. Он уточнил, что поставки будут координировать командные структуры военного блока под наблюдением генерала Кристофера Каволи. Он добавил, что нововведение позволит использовать общее финансирование Альянса.