«Увидим, если было»: Кремль о призыве отменить визовый режим с Грузией Песков: Кремль проанализирует призыв грузинской партии отменить визовый режим

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правительство России проанализирует обращение грузинской партии «Солидарность во имя мира» к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между странами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что пока подобного обращения власти не видели, сообщает ТАСС.

Если оно было, то мы его увидим, и наши соответствующие ведомства проанализируют это в России, — сказал Песков.

Ранее грузинская партия «Солидарность во имя мира» на съезде в субботу, 15 июня, призвала президента РФ Владимира Путина полностью отменить визовый режим. Политическая сила также попросила освободить граждан республики, нарушивших срок пребывания на территории России, и ослабить правила трудоустройства для грузин.

До этого грузинский телеканал Mtavari сообщал, что правительства России и Грузии начали активную работу по восстановлению дипломатических отношений, которые были разорваны 16 лет назад, в сентябре 2008 года. Портал также утверждал, что в настоящее время стороны договариваются об открытии посольства в Москве, в которое уже проводится набор сотрудников.

Перед этим политолог Алексей Мартынов допустил, что этой осенью на грузинской территории может произойти переворот во время выборов в парламент. Недавние массовые протесты в Тбилиси — подготовка к смещению власти по украинскому сценарию, резюмировал он.