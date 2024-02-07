В Кремле отреагировали на прекращение дела по «Северным потокам» в Швеции Песков назвал примечательным решение Швеции закрыть дело о подрыве СП

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Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательным решение Швеции завершить расследования терактов на «Северных потоков» из-за невозможности установить виновных. По его словам, Германия потеряла очень важный актив в результате подрыва газопроводов, и теперь будет интересно посмотреть, как подойдут к разбирательству в ФРГ, передает ТАСС.

Там были германские фирмы, которые принимали участие в совместном предприятии, которое было оператором тех труб, которые были взорваны в результате этой террористической диверсии против критической инфраструктуры, — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Россия не один раз запрашивала информацию о ходе следствия по «Северным потокам», но с Москвой отказывались делиться этими материалами. По его словам, российская сторона будет следить, как и где дальше будут проходить следственные действия. Песков констатировал, что в Швеции «предпочли просто свернуть это дело».

Ранее прокуратура Швеции подтвердила прекращение предварительного расследования дела по подрыву «Северных потоков». По данным ведомства, следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не были причастны к взрывам в Балтийском море.