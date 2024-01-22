В Кремле отреагировали на предложение признать Украину страной-террористом Песков: Путину не предлагали признать Украину страной-террористом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не получал предложение признать членов правительства Украины террористами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга, сообщает РИА Новости. Автором инициативы выступил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин, уже предлагавший признать власти Киева террористами в мае 2023 года.

Насколько я знаю, президенту не было передано [это предложение], — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента России ранее прокомментировал обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, атака ВСУ, в результате которой погибли 28 человек, является чудовищным актом терроризма. Киев продолжает использовать неизбирательные вооружения, которые влекут за собой большое количество жертв среди мирного населения, заявил Песков. Россия продолжит проводить специальную военную операцию, чтобы оградить население от опасности, подытожил он.

Президент Украины Владимир Зеленский же обвинил Россию в ударах по Донецку. Комментируя это заявление, первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что глава государства «превзошел себя», сделав абсурдное заявление.