В Кремле отреагировали на пост Медведева о предателях Песков назвал проявлением гражданской позиции пост Медведева о предателях

Фото: Пресс-служба Президента РФ/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал проявлением гражданской позиции пост в Telegram-канале замглавы Совбеза Дмитрия Медведева про покинувших страну предателей, сообщает ТАСС. Представитель Кремля заявил, что те, кто нарушает законы, должны нести за это ответственность.

Там (в посте. — NEWS.ru) идет речь именно о тех, кто нарушает наше законодательство, нарушает наши законы. Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент, и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич, — сказал Песков.

Ранее Медведев обратил внимание на то, что эмигрировавшие из России граждане регулярно публикуют посты с проклятиями в адрес российской власти и пожеланиями поражения стране. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как действия врагов общества и государства, которых следует отрезать от источников доходов и никогда больше не пускать в Россию. Исключения, по его мнению, возможны только в случае предварительного публичного раскаяния эмигранта, его амнистии или помилования.