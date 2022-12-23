В Кремле отреагировали на сообщения о подготовке Украиной мирного плана Песков: Кремлю ничего не известно о новом мирном плане Зеленского

Фото: Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Кремлю ничего не известно о новом мирном плане президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что все, что говорил Зеленский до сих пор, не учитывало сложившихся реалий.

Нам об этом ничего не известно. Мы слышали заявления Зеленского о различных шагах, о мирном плане. Но все, что до этого говорил Зеленский, говорилось без учета нынешних реалий, которые на сегодняшний день сложились и которые невозможно игнорировать, — сказал Песков.

22 декабря издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента Украины прорабатывает план мирного договора с Россией. В офисе главы государства отметили, что раскроют его ближе к 24 февраля 2023 года. Представители украинского лидера при этом не стали раскрывать детали нового плана.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что президент США Джо Байден готов будет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, если Москва проявит серьезную готовность к переговорам. Он добавил, что еще одним условием для проведения встречи станет проведение консультаций с Украиной.

Он при этом не стал называть конкретные действия Москвы, которые бы сигнализировали о «серьезной готовности» России к переговорам. Представитель Белого дома при этом добавил, что Путин якобы не выказал «абсолютно никакой готовности к переговорам».