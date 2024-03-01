В Кремле отреагировали на «планы» ФРГ ударить по Крымскому мосту Песков: Кремль пока не получил запись о планах офицеров ФРГ взорвать Крымский мост

Фото: most. life/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Кремль пока не получил в распоряжение запись, на которой, предположительно, немецкие офицеры обсуждают планы атак на Крымский мост, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, с записью обязательно ознакомятся, передает ТАСС.

Нет, мы не знаем ничего об этом содержании [разговора]. <...> Как будет доступна [запись], послушаем, тогда узнаем, — уточнил Песков.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила о появившейся у нее записи, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту. По ее словам, аудио длится 40 минут, на нем немецкие военные упоминают коллег из США и Британии, как давно участвующих в конфликте на Украине.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин выразил мнение, что обсуждение высокопоставленными офицерами бундесвера ударов по Крымскому мосту требует серьезного реагирования, этот вопрос будет затронут на заседании Госдумы в марте. Он считает правильным направить в бундестаг требование провести расследование в связи с такими обсуждениями. Он подчеркнул, что запись разговора офицеров бундесвера обязывает немецкую сторону дать объяснения по ряду вопросов.