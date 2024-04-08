В Кремле отреагировали на отправку немецких солдат в Литву Песков: отправка солдат ФРГ в Литву требует мер по обеспечению безопасности РФ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Россия негативно относится к отправке немецких солдат в Литву и созданию военной базы к 2027 году, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это создает очаги опасности для России и требует от Москвы принятия специальных мер.

Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для нас, у наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности, — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Германия обновляет армию для подготовки к вероятной войне. Как сообщает Минобороны страны, модернизация необходима из-за России, «которая поставила под вопрос европейский мирный порядок». Новые Вооруженные силы ФРГ будут разделены на четыре части: традиционную армию, флот, военно-воздушные силы, подразделение информационного пространства.

Военный эксперт Алексей Леонков тем временем считает, что немецкая армия не может набрать нужного числа военнослужащих из-за отсутствия желания служить. По его словам, для решения злободневной проблемы властям ФРГ придется рассматривать вопрос о всеобщей воинской обязанности или идти по пути США, когда за гражданство нужно отслужить определенное количество лет.