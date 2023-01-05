В Кремле отреагировали на отказ Украины прекращать огонь на Рождество Песков усомнился, что отказ Подоляка от перемирия является официальной позицией Украины

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил сомнение, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отказываясь от предложенного Россией рождественского перемирия, выражал позицию Владимира Зеленского, передает «Интерфакс». Так в Кремле отреагировали на слова Подоляка о том, что «временное перемирие» начнется тогда, когда Россия «покинет оккупированные территории».

Нам трудно судить, выражает ли Подоляк мнение президента Украины, — сказал Песков.

Он при этом не уточнил, какими будут дальнейшие действия Москвы в рамках озвученного Киевом решения.

5 января министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим будет введен в действие с 12:00 6 января и продлится до конца 7 января в соответствии с поручением Владимира Путина.

Накануне такой с инициативой выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Священнослужитель объяснил предложение тем, что православные люди должны иметь возможность посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ заявил, что Россия может рассчитывать на перемирие, только если ее войска уйдут с занятых территорий.