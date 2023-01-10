В Кремле изучат отказ Армении от проведения учений ОДКБ Песков пообещал прояснить отказ Армении от проведения учений ОДКБ в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кремль изучит решение властей Армении, отказавшихся от проведения военных учений ОДКБ «Нерушимое братство — 2023», и прояснит ситуацию позже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Ереван по-прежнему остается важным союзником Москвы, передает РИА Новости.

Это достаточно новое заявление премьера Армении. По линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае Армения — наш близкий союзник, мы будем продолжать диалог, — сказал Песков.

Ранее Пашинян сообщил на брифинге, что учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» в Армении проводиться не будут. По его словам, Ереван считает проведение маневров нецелесообразным.

Глава кабмина ранее заявил, что Ереван может выйти из ОДКБ в том случае, если Россия и другие союзники не начнут выполнять свои обязательства. По его словам, в Организации Договора о коллективной безопасности опасаются перспектив потери Армении. Сам он опасается того, что «Армения потеряет ОДКБ». Процесс выхода Еревана из состава организации может начаться до конца февраля 2023 года.

Песков в ответ заявил, что Армения останется в составе ОДКБ. Он отметил, что республика не покинет организацию, несмотря на то что «не все удалось согласовать». Песков подчеркнул, что ОДКБ по-прежнему востребована и необходима.