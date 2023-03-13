Виктория Молчанова

В Кремле отреагировали на «Оскар» за фильм про Навального В Кремле назвали политизацией вручение «Оскара» за фильм про Навального

13 марта 2023 в 13:14

Фото: AP/ТАСС

Режиссер Дэниел Роэр (на первом плане) и команда создателей и участников документального фильма Навальный