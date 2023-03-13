Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Голливуде есть элементы политизации. Так он прокомментировал вручение премии «Оскар» за фильм про оппозиционера Алексея Навального, передает РИА Новости.
Я не могу судить о качествах этой ленты документальной, я не смотрел, поэтому было бы не логично что-либо говорить. Хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный такой элемент политизации темы. Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации в своей работе, такое бывает, — заявил Песков.
Напомним, фильм «Навальный» канадского режиссера Дэниэла Роэра получил премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Лента рассказывает об отравлении оппозиционера, его лечении в Германии и возвращении в Россию.
Также на премию в этой номинации претендовали фильмы «Все, что дышит» (HBO, режиссер Шонак Сен, Великобритания, Индия, США), «Вся красота и кровопролитие» (Neon, режиссер Лора Пойтрас, США), «Огонь любви» (National Geographic / Neon, режиссер Сара Доса, США и Канада) и «Дом из осколков» (режиссер Симон Леренг Вильмонт, Украина, Дания, Швеция и Финляндия).