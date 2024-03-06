В Кремле отреагировали на ордера МУС об аресте российских военачальников Песков: Россия не признает ордера МУС

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Дмитрий Песков

Россия не признает решения Международного уголовного суда, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля высказался о выдаче ордеров МУС на арест командующих Черноморским флотом Виктора Соколова и дальней авиацией ВКС Сергея Кобылаша, передает ТАСС.

Мы не участники [Римского] статута, мы не признаем это. Соответствующим образом относимся к таким решениям, — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что это не первое решение МУС в отношении России. Кроме того, по его словам, в МУС «идут разные закрытые процессы».

Ордера на арест Соколова и Кобылаша были выданы МУС 5 марта «в контексте ситуации на Украине». В суде заявили, что командующие «несут ответственность за ракетные удары», которые были нанесены по украинской инфраструктуре в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023-го.

Содержание ордеров МУС изначально было засекречено для защиты свидетелей и проведения расследования. Но суд решил уведомить об общественность с целью «предотвращения дальнейших преступлений».

В 2023 году МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Суд в Гааге обвинил главу государства и омбудсмена в незаконном перемещении детей с Украины в Россию.