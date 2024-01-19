В Кремле отреагировали на слухи о сбитых самолетах ВС России Песков: достоверность слухов о сбитых ВСУ самолетах ВС РФ нужно узнать у МО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

А-50

Информацию о возможном уничтожении Вооруженными силами Украины самолетов А-50 и Ил-22 ВС России нужно уточнять в Минобороны РФ, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это касается проведения спецоперации, поэтому такие вопросы находятся в компетенции военных, передает ТАСС.

Я по-прежнему не смогу вам дать какую-то информацию, потому что все-таки это касается хода специальной военной операции и это прерогатива наших военных. <...> Я предлагаю вам адресовать вопрос в Министерство обороны, — подчеркнул Песков.

Ранее издание «Страна.ua» сообщило со ссылкой на народных депутатов Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Федиенко и Юрия Мысягина, что в районе Азовского моря, предположительно, сбили российские воздушные суда. По словам нардепов, речь шла о самолете радиоразведки А-50 и бомбардировщике Ил-22. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Согласно данным военного эксперта Бориса Рожина, информация украинской стороны о сбитом Ил-22 — фейк. По его словам, известно о приземлении борта. Что касается А-50, отметил военный эксперт, достоверных сведений о возможном инциденте не поступало. Минобороны России не давало комментариев по данному поводу. Официального подтверждения сведений не было и со стороны командования ВСУ.