В Кремле отреагировали на новое уголовное дело в отношении Трампа Песков: вопросом об уголовном деле Трампа должны заниматься американцы

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Вопросом об уголовном деле в отношении бывшего президента США Дональда Трампа должны заниматься американцы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он подчеркнул, что данная не тема не стоит в повестке дня Кремля.

Мы считаем, что этим вопросом должны заниматься американцы. И это не тот вопрос, который стоит в нашей повестке дня, — сказал Песков.

Трампу ранее предъявили новые обвинения по делу о попытке вмешательства в выборы 2020 года. Согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с привлечением Трампа к ответственности. Ему предъявили обвинения по статьям «сговор с целью обмана США», «сговор с целью вмешательства в официальные процедуры», «вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры» и «сговор против прав».

В свою очередь Трамп назвал обвинения со стороны администрации действующего президента США Джо Байдена попыткой вмешательства в выборы главы Белого дома 2024 года. По его словам, все это является абсолютно надуманным. Новые обвинения будут строиться вокруг ситуации с нападением на Капитолий сторонниками Байдена в 2021 года, уверен политик.