В Кремле отреагировали на новое сотрудничество НАТО и Украины Песков: новое сотрудничество НАТО и Украины носит провокационный характер

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский

Москве не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот шаг носит провокационный характер.

Нет никаких новаций, это не первая программа сотрудничества. Очевидно, что НАТО собирается продолжать содействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, то, что мы считаем действиями, которые носят провокационный характер, — пояснил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс и власти Украины подписали программу сотрудничества на 2024 год. По его словам, одним из положений программы является совместимость сил Украины и Блока.

Он добавил, что на заседании Совета Украина — НАТО обсуждались реформы, которые необходимо провести украинским властям для сближения с Альянсом. В числе прочего речь шла о реформировании системы военных закупок и разведслужб. Столтенберг также рассказал, что рекомендации для Украины на пути в члены НАТО включают в себя борьбу с коррупцией, укрепление принципов правового государства, поддержку прав человека и прав меньшинств.

При этом глава МИД Венгрии Сийярто подчеркнул, что Украина сейчас не может стать членом НАТО, потому что это привело бы к третьей мировой войне. По его словам, Киев нарушает права нацменьшинств. Кроме того, он подчеркнул, что Киев не получит приглашения в военный блок на следующем саммите. Сийярто напомнил позицию Венгрии о необходимости избегать прямого участия НАТО в конфликте на Украине.