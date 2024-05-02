В Кремле отреагировали на намеки Киева об ударах по Крымскому мосту Песков: РФ учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Москва учитывает намерения Киева продолжать террористическую деятельность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя намеки украинских политиков об атаке на Крымский мост. По его словам, которые приводит ТАСС, для России подобные заявления не новость.

Здесь никаких новых элементов мы не видим. Киевский режим не скрывает своих намерений продолжать террористическую деятельность. Учитываем это в своей работе, и наши специальные ведомства и министерства принимают соответствующие меры, — сказал представитель Кремля.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост, и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень он также добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Керченскую переправу Кислица сопроводил пустой картинкой.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в ответ на это заявил, что подобные намеки являются «оскалом террористов». По его словам, любая попытка агрессии «воздастся сторицей» Киеву.