В Кремле отреагировали на идею Зюганова обсудить попытку мятежа Песков: Путин рассмотрит предложение Зюганова обсудить попытку мятежа с лидерами думских фракций

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Геннадий Зюганов

Президент России Владимир Путин рассмотрит предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова о встрече с представителями парламентских фракций, чтобы обсудить попытку мятежа, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он добавил, что такой встречи в графике президента пока нет, передает РИА Новости.

Президент, естественно, такое предложение рассмотрит и примет решение. Вы знаете, что такие встречи проводятся достаточно регулярно, зависит от графиков, от местонахождения. Пока такой встречи в графике нет, но при необходимости президент такое решение может принять, — заявил Песков.

Ранее Зюганов назвал попытку мятежа в России покушением на внутреннюю стабильность страны. По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил не просто посредничество, а вариант решения проблемы. Теперь, по мнению политика, в стране необходимо «навести жесткий порядок», укрепить государственность и повысить уровень патриотизма среди населения.

27 июня Путин обратится к представителям силовых ведомств, которые обеспечивали порядок 24 июня.