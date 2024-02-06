В Кремле отреагировали на дебош сотрудников ФТС Песков сообщил, что не в курсе дебоша сотрудников ФТС в Калининграде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не в курсе ситуации с задержанием сотрудников Федеральной таможенной службы за дебош в Калининграде. По его словам, которые приводит ТАСС, подробности инцидента стоит уточнять у соответствующих ведомств.

Нет, мы не располагаем такой информацией. Это, наверное, больше ведомственный вопрос, — отметил Песков.

Ранее в Сети появилось видео с задержанным за дебош в Калининграде начальником тыла ФТС России генерал-лейтенантом Олегом Завгородним. На кадрах высокопоставленный таможенник с признаками опьянения лежит на полу в изоляторе и нецензурно ругается на стражей порядка.

По информации Telegram-канала «112», видео сняли в одном из полицейских участков Калининграда в ночь на 2 февраля. По данным канала, накануне Завгородний вместе с замглавы ФТС России генерал-полковником Андреем Струковым приехал в город для участия в коллегии калининградской таможни. «112» пишет, что таможенники поселились в пятизвездочном отеле, где устроили дебош и приставали к постояльцам. По данным канала, Завгородний затеял драку с охраной, в результате сотрудники отеля вызвали Росгвардию.