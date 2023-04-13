В Кремле рассказали, кто принял решение об аресте Гершковича Песков: Путин не участвовал в принятии решения об аресте Гершковича

Фото: AP/TASS

Эван Гершкович, задержанный по делу о шпионаже,

Президент России Владимир Путин не принимал решение об аресте корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, такие вопросы находятся в зоне ответственности спецслужб.

Это является полностью прерогативой специальных служб. Они делали свою работу, — сказал Песков.

На вопрос прессы, участвовал ли Путин в принятии решения об аресте журналиста, представитель Кремля ответил отрицательно.

О задержании в Екатеринбурге корреспондента Гeршковича ФСБ сообщила 30 марта. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным спецслужбы, американец занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.

Позже Госдепартамент США объявил арестованного в России по обвинению в шпионаже журналиста незаконно задержанным. По словам начальника пресс-службы американского МИД Ведант Пател, несколько ведомств США будут разрабатывать стратегию его освобождения.