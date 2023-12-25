В Кремле отреагировали на беспорядки в Сербии Песков исключил возможность вмешательства России в ситуацию в Сербии

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Россия не сомневается в способности руководства Сербии обеспечить соблюдение порядка в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, третьи силы, в том числе из-за рубежа, пытаются спровоцировать беспорядки в Белграде.

Все, что происходит, — это исключительно внутреннее дело Сербии. У Сербии есть законное, легитимное руководство, которое, по нашему убеждению, способно принять все необходимые меры, — заявил Песков.

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела Сербии, подчеркнул представитель Кремля. Он добавил, что сотрудничество Москвы и Белграда имеет широкие перспективы в самых разных областях.

24 декабря сторонники оппозиции, требующие пересмотра результатов парламентских выборов, попытались прорваться в здание администрации Белграда. Президент Сербии Александр Вучич после этого в своем экстренном обращении к нации заявил, что в стране нет революции, и правоохранительные органы держат ситуацию под контролем.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом и предстоящим Рождеством, сообщала администрация сербского лидера. Путин отметил, что отношения двух стран основаны на многовековых традициях дружбы и духовной близости и развиваются в конструктивном духе вне зависимости от нелегкой ситуации в мире.