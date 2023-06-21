В Кремле отреагировали на атаку дронов ВСУ в Подмосковье Песков: средства по борьбе с дронами справились со своей задачей в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей, нейтрализовав три беспилотника в столичном регионе, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, за дополнительными деталями атаки необходимо обращаться в Минобороны РФ.

Была атака, средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют. Беспилотники были нейтрализованы. Детали нужно спрашивать в Минобороны, — сказал Песков.

Как сообщило ранее Минобороны РФ, российские военные при помощи средств радиоэлектронной борьбы пресекли попытку украинских дронов ударить по объектам на территории Московской области. В итоге три беспилотника самолетного типа потерпели крушение, уточнили в ведомстве. Пострадавших и разрушений не было.

По данным Telegram-канала Baza, один БПЛА взорвался в небе над деревней Лукино в Новой Москве, еще два дрона упали в Наро-Фоминском районе Подмосковья недалеко от воинской части. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также подтвердил факт падения двух беспилотников на территории региона в 05:30 и 05:50 на подлете к военным складам.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил о сбитии четвертого за утро беспилотника в Подмосковье. По информации канала, дрон рухнул в районе Домодедово. Минобороны России эту информацию не комментировало.