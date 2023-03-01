В Кремле отметили укрепление связей с Казахстаном

Фото: kremlin.ru

Дмитрий Песков

Россия дорожит отношениями с Казахстаном, динамику развития связей со страной можно охарактеризовать как очень положительную, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москву и Астану объединяют многоформатные двусторонние связи и участие в совместных интеграционных проектах.

Мы дорожим нашими отношениями, нас объединяют и двусторонние связи весьма и весьма многоформатные. Нас объединяет участие в совместных интеграционных проектах. Мы фиксируем очень положительную динамику развития этих связей, — сказал Песков.

Он заверил, что о «раскаливании» отношений между Москвой и Астаной речи не идет.

Правительство Казахстана ранее приняло окончательное решение о зaкрытии торгового представительства в России. В пресс-службе Минторговли и интеграции заявили, что этот шаг предпринят в рaмках оптимизации и с учетом высокого уровня взаимодействия с РФ.

Депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что предлoжение Казахстана закрыть торговое представительство в России вызвано желанием сохранить связи с Западом. По его словам, Казахстан пытаeтся маневрировать, как это было и до начала военной операции, поскольку опасается подпасть под санкции.