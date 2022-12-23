В Кремле оценили степень демилитаризации Украины Песков: в Кремле констатируют существенное продвижение по пути демилитаризации Украины

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В Кремле констатируют существенное продвижение по пути демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно, по демилитаризации Украины, исходя из выступления президента России Владимира Путина о том, что украинский вооруженный потенциал, а также поставки вооружения из Восточной Европы практически подошли к концу, передает РИА Новости.

Можно констатировать, что здесь существенное продвижение по пути демилитаризации, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что Россия повыбивала почти всю военную технику советского производства, поставленную на Украину странами НАТО. Он добавил, что ВСУ будет непросто перейти на натовские системы вооружения. По словам главы государства, у Киева скоро не останется военных запасов.

До этого помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев заявил, что подразделения войск Украины на 80% укомплектованы западными вооружениями. По его словам, из оружия у ВСУ «ничего украинского не осталось», кроме автоматов Калашникова и других видов стрелкового оружия советского образца, а все остальное произведено в странах НАТО. Альянс отвергает возможность решения конфликта путем переговоров и заявляет о необходимости продолжения военной поддержки Украины, уверен силовик.