В Кремле открестились от проверок в Ельцин Центре Песков назвал проверки в Ельцин Центре нормальной работой Минюста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В Кремле не знают о проведении проверок в Ельцин Центре и не могут назвать их причины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это нормальная работа Минюста.

Нет, мы не в курсе. Я не знаю, что стало поводом для такой проверки, но с другой стороны, это полномочия Минюста, нормальная работа ведомства, — сказал Песков.

7 июня депутат Госдумы публицист Анатолий Вассерман заявил о необходимости закрыть Ельцин Центр, так как его деятельность противоречит «русской цивилизации». По словам парламентария, Российское военно-историческое общество сможет создать другой музей на месте действующей в Екатеринбурге площадки.

Позже замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что Минюст РФ по депутатскому запросу начал проверку Ельцин Центра на предмет деятельности иностранного агента. Кто именно направил такой запрос, Свириденко не ответил, так как не смог вспомнить. В пресс-службе Ельцин Центра сообщили NEWS.ru, что в организации спокойно отнеслись к проверке, так как работают прозрачно и финансовая деятельность соответствует требованиям закона.